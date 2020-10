Politik Südkorea schickt wegen Coronakrise medizinisches Personal nach Usbekistan

Die Regierung hat ein medizinisches Team nach Usbekistan geschickt, nachdem sich viele Koreanischstämmige in einem dortigen Pflegeheim mit dem Coronavirus angesteckt hatten.



Der Sprecher des Präsidialamtes, Kang Min-seok, teilte am Sonntag mit, dass am Freitag medizinisches Personal zum Pflegeheim Arirang in Usbekistan entsandt worden sei. Derzeit seien der Präsident der Koreanischen Stiftung für Internationale Gesundheitspflege, Choo Moo-jin, und ein medizinisches Team des National Medical Center dort im Einsatz.



In dem Pflegeheim leben insgesamt 29 Menschen mit koreanischen Wurzeln. 27 von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet.



Das Team habe den Zustand der Patienten und deren Eingruppierung, die Behandlung und die Situation in der Einrichtung unter die Lupe genommen. Die Gruppe setze Aktivitäten wie die gemeinsame Visite mit dortigen Medizinern und die Aufklärung über ein Vorgehen gegen Infektionen fort, hieß es.



Die usbekische Regierung unterstütze die Aktivitäten der südkoreanischen Mediziner in vollem Umfang, z.B. durch die Bereitstellung des antiviralen Medikaments Remdesivir. Zudem sei ein Brief der First Lady Kim Jung-sook zur Ermunterung auf Koreanisch und in russischer Übersetzung allen Bewohnern des Pflegeheims überreicht worden, hieß es weiter.