Nordkorea weltweit mit zweithöchstem Anteil unterernährter Einwohner

Photo : YONHAP News

Nordkorea weist den weltweit zweithöchsten Anteil der Unterernährten an der Gesamtbevölkerung auf.Das ergab der Bericht Welthunger-Index 2020, den die irische humanitäre Organisation Concern Worldwide gemeinsam mit der deutschen Welthungerhilfe veröffentlichte. Beide Organisationen ermitteln seit 2006 jedes Jahr den Welthunger-Index, und zwar anhand von Daten wie dem Anteil der Unterernährten und der Ernährungslage der unter Fünfjährigen.Laut dem Index wird die Hungersituation in einem Land als „gravierend“ eingestuft, sollten mindestens 50 von 100 möglichen Punkten erreicht werden. Zwischen 35 und 49,9 Punkten wird die Lage als „sehr ernst“ eingestuft, zwischen 20 und 34,9 Punkten als „ernst“. Bei 10,0 bis 19,9 ist die Lage „mäßig“, unter 10 „niedrig“.Im diesjährigen Bericht wurden 132 Länder, darunter unterentwickelte und Entwicklungsländer, untersucht. Tschad befindet sich mit 44,7 Punkten in der schlimmsten Hungersituation der Welt.Nordkorea weist mit 27,5 Punkten die zwölfthöchste Hungergefahr auf und wurde in die Kategorie „Ernst“ einsortiert.