Album von Blackpink landet auf Platz zwei der Billboard 200

Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe Blackpink hat mit ihrem ersten Full-Length-Album auf Platz zwei in den Billboard 200 Charts rangiert.Das US-Magazin „Billboard“ kündigte am Sonntag (Ortszeit) an, dass „The Album“ von Blackpink auf Platz zwei in den neuesten Billboard 200 debütiert habe.Das ist die bisher beste Platzierung einer koreanischen Mädchengruppe in diesen Charts. Das entspricht zudem dem besten Ergebnis einer Girlgroup, seitdem die US-Band Danity Kane im April 2008 mit „Welcome to the Dollhouse“ den Spitzenplatz erobert hatte.Blackpink hatten 2018 mit „Square Up“ Platz 40 in den Billboard 200 erreicht und letztes Jahr mit “Kill This Love” den 24. Platz.