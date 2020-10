Pentagon analysiert Nordkoreas neue ICBM

Photo : KBS News

Das US-Verteidigungsministerium analysiert nach eigenen Angaben Daten über eine neue ballistische Interkontinentalrakete (ICBM) Nordkoreas.Man setze seine Analyse fort, sagte ein Pentagon-Sprecher, nachdem Nordkorea am Samstag bei der Militärparade zum 75. Gründungstag der Arbeiterpartei eine anscheinend neue ICBM präsentiert hatte.Man berate sich mit Verbündeten in der Region, hieß es weiter. Das bedeutet vermutlich, dass die USA zusammen mit Südkorea und Japan eine Analyse vornehmen.Das US-Außenministerium gab keine Stellungnahme zu der Angelegenheit ab.Unterdessen wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump über Nordkoreas Militärparade wütend gewesen sei.Alex Ward, Reporter des US-Internetmediums Vox, schrieb am Sonntag (Ortszeit) auf Twitter, eine vertraute Quelle habe ihm gesagt, dass Trump wirklich wütend über Nordkoreas Raketenparade sei, bei der eine neue ICBM und im Inland hergestellte LKW-Startrampen enthüllt worden seien.