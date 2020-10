Politik Diplomat: USA gegenüber Erklärung von Kriegsende in Korea positiv eingestellt

Laut dem südkoreanischen Botschafter in den USA ist die US-Regierung gegenüber einer Erklärung des Kriegsendes auf der koreanischen Halbinsel positiv eingestellt.



Die Erklärung wäre möglich, sollte Nordkorea zustimmen, sagte Lee Soo-hyuck bei einer virtuell erfolgten parlamentarischen Inspektion am Sonntag (Ortszeit).



Das habe er durch Kontakte mit hochrangigen US-Beamten festgestellt. Die Reaktion der USA sei, dass die Erklärung für ein Ende des Koreakriegs eine Überlegung wert sei. Die vorherrschende Stimmung sei, dass eine politische Erklärung durch die betroffenen Länder von Bedeutung sei, solange sie keine rechtliche Bedeutung habe, sagte Lee.



Die Erklärung des Kriegsendes bedeute de facto eine Deklaration, in Richtung einer Denuklearisierung zu schreiten. Das heiße, dass beide Koreas und die USA oder beide Koreas, die USA und China dies vornehmen sollten, hieß es weiter.



Präsident Moon Jae-in hatte jüngst eine Erklärung des Kriegsendes vorgeschlagen, unter anderem in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung.