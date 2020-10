Seoul weist Vorwurf der Zivilistentötung in Vietnam gegen südkoreanische Armee zurück

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat in einer von einer Vietnamesin eingereichten Entschädigungsklage den Vorwurf der Verletzung und Tötung von Zivilisten durch südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs zurückgewiesen.Die südkoreanische Gruppe von progressiven Rechtsanwälten, Minbyun, hatte im April beim Bezirksgericht Seoul Zentral in Vertretung der Vietnamesin Nguyen Titan die südkoreanische Regierung auf 30 Millionen Won Schadenersatz verklagt. Nguyen behauptet, dass sie im Februar 1968 im Alter von acht Jahren im vietnamesischen Dorf Phong Nhi von südkoreanischen Soldaten beschossen und ein Jahr lang im Krankenhaus behandelt worden sei. Ihre Angehörigen seien ebenfalls beschossen und getötet oder verletzt worden.Der Korean Government Legal Service, der die Regierung vertritt, äußerte am Montag in seinem ersten Plädoyer, es sei nicht nachgewiesen worden, dass die Klägerin durch südkoreanische Truppen Schaden erlitten habe.Nur aufgrund der Behauptung der Klägerin könne kaum davon ausgegangen werden, dass ein Schaden vorgelegen habe. Die Klägerin habe aus einem Inspektionsbericht der US-Armee in Vietnam lediglich Teile zitiert, die für sie vorteilhaft seien, hieß es.Weiter hieß es, sollte ein Ausländer eine Entschädigung des Staates erhalten wollen, müsse eine gegenseitige Garantie mit seinem Land bestehen. Daher müsse auch bestätigt werden, ob diese Bedingung erfüllt sei.