Premier: Australien diskutiert mit Südkorea und Japan über Wiederaufnahme von Reisen

Australien befindet sich laut einem Medienbericht in Gesprächen mit Südkorea, Japan und Singapur über die Wiederaufnahme von Reisen.Laut der australischen Zeitung „The Sidney Morning Herald“ sagte der australische Premierminister Scott Morrison in einem Medieninterview, dass positive Konsultationen mit Ländern wie Südkorea, Singapur und Japan über die Angelegenheit in Gang seien. Es würde jedoch mehr Zeit gebraucht.Die australische Regierung hat seit dem 25. März die Ein- und Ausreise streng beschränkt, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.