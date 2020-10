Zahl der neuen Covid-19-Fälle klettert auf fast 100

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglichen neuen Covid-19-Fälle in Südkorea ist auf knapp 100 geklettert.Die Seuchenkontrollbehörde KCDA teilte am Montag, dem ersten Tag der Lockerung des Abstandsgebots auf Stufe 1, mit, dass am Sonntag 97 Neuinfektionen bestätigt worden seien.Es habe 68 lokale Infektionen gegeben, während 29 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt worden seien, hieß es. Die Zahl der eingeschleppten Fälle übertraf erstmals seit fünf Tagen die 20er-Schwelle.Die meisten lokalen Infektionen wurden in der Hauptstadtregion und Daejeon erfasst. Seoul meldete 29 Fälle, die Provinz Gyeonggi 16 und Daejeon 13.Am Sonntag verstarb ein weiterer Corona-Patient. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 nahm auf 433 zu.