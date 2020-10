Börse in Seoul rückt leicht vor

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist am Montag leicht vorgerückt.Der Leitindex Kospi gewann 0,49 Prozent auf 2.403,73 Zähler. Es war bereits der achte Handelstag in Folge mit einem Plus.Grund seien laut Analysten Erfolge der Chiphersteller und die Entscheidung der Regierung, die Corona-Regeln zu lockern.Die Aktien in Südkorea hätten offenbar zugelegt, da die Corona-Beschränkungen in Südkorea gelockert seien und das Weiße Haus ein Konjunkturpaket im Volumen von 1,8 Billionen Dollar vorgeschlagen habe, wurde Kim Ye-in von Korea Investment & Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.