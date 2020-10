Politik Verteidigungsminister reist für Sicherheitsgespräche in die USA

Verteidigungsminister Suh Wook bricht heute Nachmittag in die USA auf, um an der jährlichen bilateralen Sicherheitskonsultation teilzunehmen.



Laut dem Verteidigungsministerium in Seoul wird Suh mit einem Tankflugzeug der Luftwaffe (KC-330) reisen. Am Mittwoch (Ortszeit) werde er gemeinsam mit US-Verteidigungsminister Mark Esper die bilaterale Sicherheitskonsultation SCM leiten.



Beide Minister werden im Anschluss daran auf einer gemeinsamen Pressekonferenz und mittels einer gemeinsamen Erklärung die Sitzungsergebnisse bekannt machen.



Bei der Sitzung werden beide Seiten Einschätzungen zur Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel vornehmen und über die politische Kooperation sprechen. Auch werden wichtige Bündnisangelegenheiten wie der Transfer der Befehlsgewalt in Kriegszeiten und die Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft thematisiert.



Nachdem Nordkorea bei der Militärparade am vergangenen Wochenende offenbar neue ballistische Raketen präsentiert hatte, werden voraussichtlich auch die Entwicklungen bei der nordkoreanischen Armee thematisiert. Darüber hinaus könnten sich beide Seiten über Wege zur Kooperation für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel austauschen.



Es wird Suhs erster USA-Besuch nach seinem Amtsantritt im September sein.