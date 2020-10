Finanzminister ordnet Wiedereinführung gestoppter Rabattangebote für Konsumbelebung an

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki hat angeordnet, die für die Konsumbelebung geplanten Rabattangebote wieder einzuführen.Es sei entsprechend der Lockerung der Vorgaben der sozialen Distanzierung auf Stufe 1 erforderlich, die vorhandene Wirtschaftspolitik anzupassen und nach neuen Maßnahmen zu suchen, sagte Hong am Montag bei einer virtuellen Ministeriumssitzung.Er forderte, Maßnahmen wie die Wiederaufnahme der Verteilung von Rabattgutscheinen in acht Bereichen zu treffen, damit der Konsum und die Binnennachfrage zu einem Konjunkturaufschwung führen könnten.Die Regierung hatte geplant, ab August Konsumgutscheine in acht besonders hart von Covid-19 betroffenen Bereichen, darunter Beherbergung, Tourismus und Agrar- und Fischereiprodukte, auszugeben. Wegen der erneuten Ausbreitung von Covid-19 wurde das Vorhaben jedoch gestoppt.