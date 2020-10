Photo : YONHAP News

Die südkoreanische K-Pop-Gruppe BTS hat mit einem weiteren Lied die Spitze der US-amerikanischen Billboard-Charts erobert.Ihr Remix "Savage Love (Laxed - Siren Beat)" des Hits "Savage Love" des US-Sängers Jason Derulo und des neuseeländischen Produzenten Jawsh 685 erreichte Platz eins der Billboard Hot 100, teilte Bilboard am Montag mit.Für Derulo und BTS sei es der zweite Nummer-eins-Hit, für Jawsh 685 das erste Mal an der Spitze der wichtigsten US-amerikanischen Charts.BTS hatten mit "Dynamite" erstmals die Spitzenposition erreicht. Dieser Titel rangiert aktuell die zweite Woche in Folge auf Platz zwei.Für die Ermittlung der Charts werden Streaming, Verkäufe und Radioeinsätze berücksichtigt.