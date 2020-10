Wirtschaft Ausländische Direktinvestitionen in Korea erreichen im dritten Quartal Rekordhoch

Die Direktinvestitionen von Ausländern in Südkorea haben im dritten Quartal den bisher höchsten Stand in einem dritten Quartal erreicht.



Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie betrug das Volumen der gemeldeten Investitionen im Zeitraum von Juli bis September 5,23 Milliarden Dollar.



Die im bisherigen Jahresverlauf gemeldeten Investitionen schrumpften um 4,4 Prozent im Vorjahresvergleich auf 12,89 Milliarden Dollar. Das Volumen der tatsächlich getätigten Investitionen stieg um 1,4 Prozent auf 7,99 Milliarden Dollar.



Das Ministerium teilte mit, dass eine Gelegenheit für eine Erholung im zweiten Halbjahr genutzt worden sei. Das Ressort ging davon aus, dass wegen der Covid-19-Pandemie verschobene Projekte von Unternehmen, in die Ausländer investierten, nun schrittweise verwirklicht werden.