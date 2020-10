Wieder über 100 Covid-19-Infektionsfälle in Südkorea

Photo : YONHAP News

Am heutigen zweiten Tag nach der Erleichterung der Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus ist die Tageszahl der neuen Covid-19-Infektionsfälle in Südkorea wieder auf über 100 gestiegen.Laut KDCA, der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention, habe der entsprechende Wert mit 102 zum ersten Mal seit sechs Tagen wieder die 100er-Schwelle übertroffen.Die akkumulierte Corona-Fallzahl in Südkorea stieg damit auf 24.805.69 von 102 neuen Fällen gehen auf Übertragungen im Inland zurück, 33 sind importiert. 50 der 69 lokalen Fälle sind auf Seoul und die umliegende Provinz Gyeonggi konzentriert.