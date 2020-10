Kostenlose Grippeimpfung wieder aufgenommen

Photo : YONHAP News

Die wegen Problemen beim Impfdosen-Transport gestoppte kostenlose Grippe-Impfung ist heute zusätzlich wieder aufgenommen worden.Ab heute können sich die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 18, ab dem 19. Oktober Personen über 70 und diejenigen im Alter zwischen 62 und 69 stufenweise kostenfrei impfen lassen.Die kostenlose Impfung für Kinder unter 12 Jahren und Schwangere wurde bereits am 25. September wieder aufgenommen.Die kostenfreien Impfungen waren am 22. September gestoppt worden, weil ein Teil der Impfdosen beim Transport über einen längeren Zeitraum Raumtemperatur ausgesetzt war.Dieses Jahr haben rund 19 Millionen Bürgerinnen und Bürger oder 37 Prozent der Bevölkerung Anspruch auf eine kostenlose Impfung. Wer nicht für die kostenfreie Impfung in Frage kommt, kann sich auf eigene Kosten impfen lassen. Dies kostet rund 30 Euro.Laut der Seuchenkontrollbehörde sind dieses Jahr etwa 29,4 Millionen Impfdosen hergestellt worden, rund fünf Millionen mehr als letztes Jahr. Damit könnten rund 60 Prozent der gesamten Bevölkerung geimpft werden.