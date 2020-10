Regierung will New Deal für regionales Gleichgewicht vorantreiben

Photo : YONHAP News

Die Regierung will einen New Deal für ein regionales Gleichgewicht mit Nachdruck vorantreiben.Man wolle die Achse der nationalen Entwicklung in die Regionen verlegen, sagte Präsident Moon Jae-in am Dienstag bei der zweiten Strategiesitzung für die koreanische Version des New Deal.Neben einem stabilen Sicherheitsnetz, dem digitalen New Deal und dem grünen New Deal wolle man einen New Deal für ein regionales Gleichgewicht als Kernachse der koreanischen Version des New Deal hinzufügen.Der New Deal für regionale Balance werde die bisher vorangetriebene Politik für die ausgeglichene Entwicklung des Landes weiter verstärken und qualitativ verbessern. Dies stelle eine Strategie für regionale Innovation dar, die die Regionen verändere und eine neue Dynamik schaffe, sagte Moon.Der New Deal für ein regionales Gleichgewicht werde das New Deal-Programm zuerst in den Regionen lebhaft verwirklichen und somit das Leben der Einwohner verändern. Von dem im New Deal-Plan vorgesehenen Investitionsvolumen von insgesamt 160 Billionen Won seien über 75 Billionen Won für Projekte auf Regionalebene eingeplant, hieß es weiter.Die zweite New Deal-Sitzung fand 40 Tage nach dem ersten Treffen am 3. September statt. Daran nahmen die Oberbürgermeister und Gouverneure der 17 provinzfreien Städte und Provinzen teil.