Internationale Standards für Gochujang angenommen

Photo : YONHAP News

Für die koreanische Peperonipaste Gochujang sind internationale Standards angenommen worden.Bei der seit 24. September virtuell stattfindenden 43. Versammlung der Codex Alimentarius-Kommission seien die von Südkorea vorgeschlagenen Standards für Gochujang als internationale Normen angenommen worden, teilte das südkoreanische Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit.Die Standards der Codex Alimentarius-Kommission dienen als Empfehlungen für die Mitgliedsländer und kommen als offiziell anerkannte Standards im Welthandel zur Anwendung.Zuvor waren im Jahr 2001 globale Standards für Kimchi angenommen worden, dann 2015 solche für Ginseng.Für Gochujang habe es bisher bereits regionale Standards in Asien gegeben. Die Entscheidung der Kommission bedeute die Anerkennung als internationale Standards durch die Weltgemeinschaft, so das Ressort.Die Bedeutung der Annahme der internationalen Standards für Gochujang liegt darin, dass die koreanische Bezeichnung unverändert verwendet wird und Gochujang damit als eigene fermentierte Lebensmittel Koreas in der Welt anerkannt werden kann, die sich von Chilisauce unterscheiden.