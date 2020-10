Nordkorea schuldet Südkorea fast eine Billion Won

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea laut dessen Regierung Darlehen von fast einer Billion Won noch nicht zurückgezahlt.Das südkoreanische Vereinigungsministerium teilte in Material für einen Abgeordneten mit, dass die Regierung im Zeitraum von 2000 bis 2008 Nordkorea Darlehen in Höhe von 933 Millionen Dollar (etwa 1,07 Billionen Won) gewährt habe.Den größten Anteil machen Darlehen in Form von Nahrungsmittellieferungen mit 720 Millionen Dollar aus. 132,9 Millionen Dollar entfallen auf Materialien und Ausrüstung für die Eisenbahn- und Straßenverbindung, 80 Millionen Dollar auf Rohmaterialien für die Leichtindustrie.Nordkorea tilgte lediglich einen Teil der Darlehen in Form von Rohstoffen für die Leichtindustrie, und zwar 2007 und 2008 mit Zinkbarren im Wert von 2,4 Millionen Dollar.Wie verlautete, habe die Regierung durch die Export-Importbank bisher über 60 Mal Schreiben an Nordkorea geschickt, um zur Tilgung aufzufordern. Nordkorea habe jedoch nicht darauf reagiert.