Wirtschaft Hotel-, Luftfahrt- und Freizeitbranche erleiden wegen Corona-Pandemie starke Umsatzeinbrüche

Die Hotel-, Luftfahrt- und Freizeitbranche in Südkorea haben infolge der Covid-19-Pandemie Umsätzeeinbrüche von über 40 Prozent erlitten.



Das teilte das auf die Unternehmensanalyse spezialisierte Korea CXO Institute am Dienstag mit. Das Institut habe die Veränderungen der Umsätze und Betriebsgewinne von 50 Unternehmen untersucht, die in den Branchen Hotels, Unterhaltung, Luftfahrt, Freizeit, Restaurants sowie Reisen tätig seien.



Ihre Umsätze schrumpften von 19,2 Billionen Won (16,7 Milliarden Dollar) im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres um 41,7 Prozent auf 11,2 Billionen Won (9,7 Milliarden Dollar) im selben Zeitraum dieses Jahres.



Die Reisebranche war besonders hart betroffen. Die Umsätze von sieben untersuchten Reiseunternehmen gingen im Durchschnitt um 59,7 Prozent zurück. Jautour verbuchte sogar einen drastischen Einbruch von 81,4 Prozent.