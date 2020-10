Nordkorea richtet weitere Großveranstaltungen zum Gründungsjubiläum der Arbeiterpartei aus

Photo : KBS News

Nordkorea hat anlässlich des 75. Gründungstags der Arbeiterpartei am 10. Oktober nach einer Militärparade am Samstag weitere Großveranstaltungen ausgerichtet.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Montag, dass sich Machthaber Kim Jong-un am Sonntag im Stadion des 1. Mai in Pjöngjang eine Massengymnastik und eine Kunstaufführung namens „Große Führung“ zur Feier des Gründungsjubiläums der Partei angesehen habe.Einige Beobachter gingen davon aus, dass eine Massengymnastik dieses Jahr angesichts der Covid-19-Pandemie voraussichtlich kaum möglich wäre, weil dafür zumindest mehrere tausend Menschen mobilisiert würden.Auf dem Kim Il-sung-Platz, wo die Militärparade stattgefunden hatte, fanden am Montag eine Massenversammlung der Öffentlichkeit und eine Fackelparade statt. Zahlreiche Menschen aus dem ganzen Land marschierten mit Statuen der verstorbenen Machthaber Kim Il-sung und Kim Jong-il.