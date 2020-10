Südkoreas Kospi-Börse beendet Rally

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Kospi-Börse hat am Dienstag ihre Rally beendet.Grund war vor allem ein erneuter Anstieg der Corona-Infektionszahlen.Der Leitindex verlor 0,02 Prozent auf 2.403,15 Zähler.Nachdem am Sonntag eine Lockerung der Corona-Regeln beschlossen worden war, stieg der tägliche Wert der Covid-19-Infektionen heute wieder in den dreistelligen Bereich. Damit verknüpft ist bei den Anlegern die Sorge, dass die Pandemie weiteren wirtschaftlichen Schaden verursacht.Die Investoren schienen in den Verkaufsmodus gewechselt zu sein, nachdem die Zahl der Covid-19-Infektionen wieder über 100 gestiegen sei, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.