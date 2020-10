WHO löscht umstrittene Landkarten von Japan und Südkorea auf Webseite

Photo : YONHAP News

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die umstrittenen Landkarten von Japan und Südkorea auf ihrer Webseite gelöscht.Bei den Länderinformationen war früher auf der Seite zu Japan eine Landkarte mit den südkoreanischen Inseln Dokdo und Ulleung zu sehen. Dagegen waren auf einer Landkarte der Seite zu Südkorea beide Inseln nicht markiert.Laut Angaben der südkoreanischen Bürgerorganisation VANK am Mittwoch ersetzte die WHO nun beide Landkarten durch die Nationalflaggen beider Länder.Dafür entschied man sich, nachdem die WHO die Proteste und Forderung von Südkoreanern nach dem Austausch der umstrittenen Landkarten sieben Monate lang ignoriert hatte. Angesichts dieser Tatsache hatten VANK und südkoreanische Internetnutzer beschlossen, ab 12. Oktober wieder Korrekturen zu fordern und auch eine internationale Petition einzureichen.