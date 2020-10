Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Gruppe Blackpink hat erstmals den Spitzenplatz in den Billboard Artist 100 Charts erobert.In den am Mittwoch veröffentlichten neuesten Charts schaffte die Mädchenband einen großen Sprung von Platz 65 in der Vorwoche auf Platz eins.Damit wurden Blackpink die allererste Girlgroup, die den Spitzenplatz der 2014 eingeführten Charts für die Messung der Bekanntheit und des Einflusses der Interpreten erreichte.Auf Platz zwei landeten BTS.