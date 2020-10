Internationales Japan warnt vor Liquidation beschlagnahmten Vermögens

Japan hat Südkorea davor gewarnt, beschlagnahmtes Vermögen eines Unternehmens zu liquidieren.



Chefkabinettssekretär Katsunobu Kato sagte am Dienstag auf einer Pressekonferenz, dass die Beschlagnahmung des Vermögens zu einer "schlimmen Situation" im bilateralen Verhältnis führen könne und daher vermieden werden solle.



Die Regierung in Tokio fordere von Seoul Maßnahmen, die für Japan akzeptabel seien. Kato hatte sich bereits auf einer Pressekonferenz am 24. September in ähnlicher Weise geäußert.



Einen Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo, nach dem es keinen Besuch von Premier Yoshihide Suga würde, solange solche Maßnahmen nicht getroffen worden seien, wollte er nicht kommentieren.



Laut Kyodo habe Japan Südkorea darüber informiert, dass ein Besuch Sugas "unmöglich" wäre, sollten in der Frage der Zwangsarbeit im Krieg keine "geeigneten Maßnahmen" getroffen werden.