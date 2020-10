Ministerpräsident will wegen Covid-19 Herbstreisen intensiv unter Kontrolle stellen lassen

Photo : KBS News

Ministerpräsident Chung Sye-kyun hat angekündigt, ab dem Wochenende einen Monat lang Reiseaktivitäten von Einwohnern intensiver zu kontrollieren.Das Management zur Seucheneindämmung in den Nationalparks werde verschärft, sagte Chung heute bei einer Sitzung der Katastrophenschutzzentrale zu Covid-19.Die Regierung wolle Maßnahmen in allen Stufen von der Reiseplanung bis zur Zeit nach der Rückkehr ausarbeiten, sagte Chung. Zugleich bat er die Öffentlichkeit, auf Reisen an weit entfernte Ziele im Inland möglichst zu verzichten und im Falle einer Reise die Richtlinien der Regierung für den Infektionsschutz aktiv zu befolgen.Der Premierminister entschuldigte sich zugleich dafür, dass das Programm der kostenlosen Grippeimpfung wegen Problemen beim Impfdosen-Transport gestoppt worden war. Er forderte die Seuchenkontrollbehörde KDCA auf, sich für die Kontrolle der Versorgung mit Impfstoffen einzusetzen, um zu vermeiden, dass Bürger lange auf eine Impfung warten müssten oder keine Impfung bekommen könnten.Die kostenlose Grippeimpfung wurde am Dienstag wieder aufgenommen. Das Projekt war gestoppt worden, weil ein Teil der Impfdosen beim Transport Raumtemperatur ausgesetzt war.