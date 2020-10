Zahl neuer Covid-19-Infektionsfälle unter 100 gefallen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der neuen Covid-19-Infektionsfälle in Südkorea ist einen Tag nach dem Anstieg auf über 100 wieder unter diese Schwelle gefallen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) wurden am Dienstag 84 Neuinfektionen bestätigt. Damit sei die gesamte Corona-Fallzahl im Land auf 24.889 gestiegen.53 neue Fälle werden auf Übertragungen im Inland zurückgeführt, während 31 Fälle aus dem Ausland eingeschleppt wurden. Die Zahl der eingeschleppten Fälle liegt damit den zweiten Tag in Folge bei über 30.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit einem schweren Verlauf beträgt 85.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 kletterte um vier auf 438.