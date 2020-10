Nationales Volks- und Wohnungszählung 2020 beginnt am Donnerstag

Das südkoreanische Statistikamt Statistics Korea startet am Donnerstag die Volks- und Wohnungszählung 2020.



Dabei werden bei in- und ausländischen Einwohnern Daten zu Einwohnerzahl, Haushalten und Wohnungen erhoben. Dieses Jahr wurden mit Rücksicht auf gesellschaftliche Veränderungen Kategorien wie Tiergefährte und Grund für das Leben in einem Single-Haushalt hinzugefügt.



Für die Volkszählung werden überwiegend Daten der Verwaltungsbehörden zusammengetragen. 20 Prozent der Einwohner werden direkt befragt.



Die ausgewählten Haushalte können die Fragen anhand einer per Post zugestellten Teilnehmernummer vom 15. bis 31. Oktober im Internet und am Telefon beantworten.



Haushalte, die in dieser Zeit nicht antworteten, werden im Zeitraum vom 1. bis 18. November von Interviewern zu Hause besucht.