Seoul: Keine Differenzen mit USA hinsichtlich Denuklearisierung Nordkoreas

Photo : YONHAP News

Laut einem Beamten des südkoreanischen Außenministeriums herrschen keine Meinungsverschiedenheiten mit den USA hinsichtlich der Denuklearisierung Nordkoreas.Die entsprechende Äußerung machte Park Jang-ho, stellvertretender Generaldirektor des Büros für nordkoreanische Nuklearangelegenheiten, heute bei einer virtuellen Sitzung, die die Denkfabriken Sejong Institute und Carnegie Endowment for International Peace veranstalteten.Man sei in vollständiger Eintracht mit der US-Seite und halte, was die nordkoreanische Nuklearfrage betreffe, als Partner Schritt, sagte er.Man sei sehr zufrieden mit den Beziehungen zu den USA. Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Stephen Biegun, und das südkoreanische Team hätten trotz Höhen und Tiefen (in den Verhandlungen über die Denuklearisierung) die erstklassige Koordination im Gleichschritt aufrechterhalten, hieß es.Auch am letzten Wochenende hätten beide Seiten rund um die Uhr Kontakt miteinander gehalten, fügte Park hinzu. Am letzten Samstag hatte Nordkorea eine neue Interkontinentalrakete vorgestellt.