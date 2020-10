RCEP-Ministertreffen findet virtuell statt

Photo : YONHAP News

Minister von 15 asiatisch-pazifischen Ländern, die über ein multilaterales Freihandelsabkommen verhandeln, kommen heute zu einer Sitzung zusammen.Das Ministertreffen der regionalen umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) findet virtuell statt. Die südkoreanische Handelsministerin Yoo Myung-hee, die derzeit in Genf für ihre Wahl zur Generaldirektorin der Welthandelsorganisation wirbt, wird dort zugeschaltet sein.RCEP ist das weltgrößte Freihandelsabkommen, an dem sich die zehn Mitgliedsländer des südostasiatischen Staatenbundes (ASEAN), Südkorea, China, Japan, Indien, Australien und Neuseeland beteiligen. Die Regierungs- und Staatschefs von 15 Ländern ausschließlich Indiens erklärten beim RCEP-Gipfel im letzten November in Bangkok, dass eine Einigung erzielt worden sei.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie befinden sich die Verhandlungen in der Endphase. Die Teilnehmerländer wollen beim heutigen Treffen über die verbleibenden Streitpunkte und die Unterzeichung des Vertrags binnen Jahresfrist diskutieren und Vorbereitungen für ein Gipfeltreffen treffen.