Nationales Über 50 Corona-Infektionen in Pflegekrankenhaus in Busan gemeldet

In einem Pflegekrankenhaus in Busan sind bisher 53 Covid-19-Infektionsfälle bestätigt worden.



Die Gesundheitsbehörden der Hafenstadt teilten mit, dass insgesamt 53 Mitarbeiter und Patienten des Krankenhauses positiv auf Covid-19 getestet worden seien. Nachdem bei einer Schwesternhelferin am Dienstag die Ansteckung bestätigt worden sei, seien 262 Mitarbeiter und Patienten getestet worden.



Das Pflegekrankenhaus wurde demnach unter eine Kohortenisolierung gestellt. Die Gesundheitsbehörden sind dabei, weitere Kontaktpersonen zu ermitteln.



Sie halten es für sehr wahrscheinlich, dass weitere Infektionsfälle gemeldet werden. Die Übertragungsroute beim ersten Anstreckungsfall ist noch unklar.