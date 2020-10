Wirtschaft Gewerkschaftschef von Eastar Jet tritt nach Massenentlassung in Hungerstreik

Der Chef der Pilotengewerkschaft von Eastar Jet ist aus Protest gegen eine Massenentlassung in einen unbefristeten Hungerstreik getreten.



Das gab die Koreanische Gewerkschaft der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und Verkehr unter dem Dach des Gewerkschaftsdachverbandes KCTU auf einer Pressekonferenz bekannt. Die kriselnde Billigfluggesellschaft entließ heute wie angekündigt 615 Mitarbeiter.



Park I-sam, der Chef der Pilotengewerkschaft, sagte, er habe Hoffnung gehegt, als die Minjoo-Partei Koreas von der Gewerkschaft Daten abgeholt und Entschlossenheit gezeigt habe. Der Abgeordnete Lee Sang-jik, der Gründer und eigentliche Eigentümer von Eastar Jet, habe jedoch die Partei verlassen, ohne eine Lösung vorgelegt zu haben. Die Minjoo-Partei habe dies begrüßt, ohne dass sie das Ergebnis einer ethischen Inspektion zu Lee habe bekannt geben können.



Park warf dem Ministerium für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie dem Ministerium für Beschäftigung und Arbeit vor, trotz der Massenentlassung keine Maßnahmen getroffen zu haben. Die Firma habe acht Monate lang keine Löhne gezahlt und Sozialversicherungsbeiträge unterschlagen, hieß es.



Er trete ab heute in den Hungerstreik und wolle auf die Klärung der Wahrheit, die Bestrafung der Verantwortlichen und eine verantwortungsvolle Haltung von Regierung und Regierungspartei warten, sagte Park weiter.



Die Pilotengewerkschaft trat am 3. September vor dem Parlament in einen Sitzstreik, um die Massenentlassung zu verhindern.