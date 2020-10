Seoul will sich weiter um Dreiergipfel mit China und Japan bemühen

Photo : KBS News

Das südkoreanische Präsidialamt will sich weiter darum bemühen, ein trilaterales Gipfeltreffen mit China und Japan doch noch zustande zu bringen.Die entsprechende Äußerung machte der präsidiale Sprecher Kang Min-seok heute vor der Presse. Zuvor war in- und ausländischen Medien berichtet worden, dass ein Dreiergipfel binnen Jahresfrist in Südkorea kaum möglich wäre. Denn der japanische Premierminister Yoshihide Suga wolle ohne eine Lösung in der Zwangsarbeiterfrage nicht nach Südkorea kommen.Man komme zusammen, um Probleme zu lösen, sagte Kang. Es sei die Position der südkoreanischen Regierung, dass es keine Voraussetzung für die Lösung der anstehenden Probleme zwischen beiden Ländern sein sollte, ob man zusammentreffe oder nicht.Sollte es Probleme geben, müsse man eher zusammenkommen und Bemühungen um eine Lösung unternehmen, betonte der Sprecher weiter.Die japanische Nachrichtenagentur Kyodo hatte gemeldet, dass die japanische Regierung Südkorea die Position mitgeteilt habe, dass Suga am trilateralen Gipfel nicht teilnehmen werde, sollte Südkorea keine akzeptablen Maßnahmen in der Zwangsarbeiterfrage treffen. In der Position sei die Absicht des neuen Premiers widergespiegelt worden.