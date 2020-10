Wirtschaft Börse in Seoul verliert fast ein Prozent

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Mittwoch fast ein Prozent verloren.



Der Leitindex Kospi beendete den Handel 0,94 Prozent tiefer bei einem Stand von 2.380,48 Zählern.



Grund für den Rückgang war laut Analysten vor allem die Sorge, dass ein Infektionscluster in Busan zu einem Massenausbruch führen könnte.



Nachrichten über eine hohe Infektionszahl in Busan schienen einen Abverkauf beschleunigt zu haben, wurde Seo Sang-young von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.