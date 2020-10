Südkorea rückt bei Internetfreiheit auf Platz 17 vor

Photo : YONHAP News

Laut dem Ergebnis einer Studie rangiert Südkorea bei der Internetfreiheit auf Platz 17 unter 65 Ländern.Die internationale Menschenrechtsorganisation Freedom House veröffentlichte am Dienstag (Ortszeit) ihren Bericht Freedom on the Net 2020. Es wurde bewertet, wie viel Freiheit Einzelpersonen bei ihrer Meinungsäußerung im Internet haben.Südkorea erhielt demnach 66 von 100 möglichen Punkten und konnte sich um zwei Ränge verglichen mit dem Vorjahr auf Platz 17 verbessern. Trotzdem wurde Südkorea erneut nur als „teilweise frei“ eingestuft.Südkorea schnitt bei Verletzungen von Nutzerrechten mit 20 von 40 möglichen Punkten besonders schlecht ab. Hinsichtlich der Zugangshindernisse erhielt das Land 22 von 25 Punkten und bei Inhaltsbeschränkungen 24 von 35 Punkten.Spitzenreiter ist Island mit insgesamt 95 Punkten, gefolgt von Estland mit 94 und Kanada mit 87 Punkten.China kam auf zehn Punkte und bildete das fünfte Jahr in Folge das Schlusslicht. Nordkorea stand aufgrund fehlender Daten nicht auf der Liste.