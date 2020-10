Wirtschaft Südkorea und USA diskutierten über US-Programm „Sauberes Netzwerk“ ohne China

Südkorea und die USA haben über deren Programm „Sauberes Netzwerk“ diskutiert, mit dem Produkte chinesischer Unternehmen wie Huawei ausgeschlossen werden sollen.



Bei einer hochrangigen Wirtschaftssitzung am Mittwoch erläuterten die USA laut Informationen ihr Konzept des „Sauberen Netzwerks“, um in fünf Bereichen einschließlich des 5G-Mobilfunknetzes chinesische Produkte zu verbannen.



Wie verlautete, habe die südkoreanische Regierung die bisherige Position erläutert, dass sie sich in die Politik privater Unternehmen nicht einmischen könne.



Ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums sagte, dass die US-Seite ihre bereits bekannte Position vorgestellt habe, und dass die südkoreanische Seite ihrerseits ihre grundlegende Position geäußert habe. Es habe weder Diskussionen darüber gegeben, was Südkorea konkret ausschließen würde, noch über Forderungen der USA in dieser Hinsicht.



Die südkoreanische Delegation habe erklärt, dass die Entscheidung darüber, ob koreanische Mobilfunkanbieter Produkte bestimmter Hersteller verwenden oder nicht, gemäß gesetzlichen Bestimmungen bei den privaten Unternehmen selbst liege. Beide Seiten hätten vereinbart, in Bezug auf Sicherheitsbedenken über Südkoreas 5G-Netz eine enge Konsultation aufrechtzuerhalten und über technische Fragen zu diskutieren, hieß es weiter.



Die Idee der USA, einen Wirtschaftsblock gegen China namens „Netzwerk für wirtschaftlichen Wohlstand“ zu schaffen, sei nicht zur Sprache gebracht worden, fügte er hinzu.