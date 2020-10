Politik 15 Prozent der kostenfreien Grippeimpfungen für Jugendliche sollen Kinder bekommen

Einen Teil der für Jugendliche vorgesehenen kostenlosen Grippeimpfungen sollen Kinder bekommen.



Die Gesundheitsbehörden erlaubten den kommunalen Regierungen, bis zu 15 Prozent der für Jugendliche vorgesehenen Impfdosen Kindern zu verabreichen.



Grund ist, dass einige Kinderkliniken und -ärzte nicht mehr genug Impfdosen für unter Zwölfjährige vorrätig haben und beschaffen können.



Die Entscheidung für eine Umverteilung traf die Seuchenkontrollbehörde KDCA am Mittwoch.



Impfstoffe für Teenager im Alter zwischen 13 und 18 sowie Senioren älter als 62 Jahre werden von der Regierung beschafft und den Arztpraxen und Kliniken zugeteilt. Die Impfstoffe für Kinder werden von den medizinischen Einrichtungen selbst eingekauft, diese bekommen die Kosten dann später von der Regierung erstattet.



Die KDCA sieht als Grund für Engpass beim Grippeimpfstoff in einigen Praxen ein unterschiedliches Liefervolumen abhängig von der erwarteten Nachfrage. Noch in dieser Woche würde Nachschub geliefert.