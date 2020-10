Verteidigungsminister Südkoreas und der USA sprechen über Befehlsgewalt im Kriegsfall

Photo : KBS News

Die Verteidigungsminister Südkoreas und der USA haben über die Befehlsgewalt im Kriegsfall gesprochen.Aktuell würde im Verteidigungsfall ein US-Kommandeur die südkoreanischen Truppen befehligen. Die Bündnispartner streben an, dass die entsprechende Befehlsgewalt im Kriegsfall (OPCON) an Südkorea übertragen wird.Verteidigungsminister Suh Wook und sein Amtskollege Mark Esper griffen das Thema am Mittwoch bei der jährlichen Sicherheitskonsultation SCM im Pentagon in Washington auf. Im Anschluss an ihr Gespräch veröffentlichten sie eine Erklärung. Darin stellten sie fest, dass es hinsichtlich der Erfüllung der Bedingungen für die OPCON-Übergabe große Fortschritte gegeben habe und man die entsprechenden Anstrengungen fortsetzen wolle.Auch die Frage der Aufteilung der Kosten für die Stationierung von US-Soldaten in Korea fand Eingang in die Erklärung. Der amerikanische Verteidigungsminister betonte demnach, dass bleibende Auswirkungen auf die gemeinsame Verteidigungsbereitschaft drohten, sollte nicht bald eine Einigung gelingen.Beide Seiten würden in ihrer Einschätzung übereinstimmen, dass die Notwendigkeit einer raschen Lösung in der Frage der Kostenaufteilung bestehe. Diese solle außerdem fair, ausgewogen und für beide Seiten gleichermaßen akzeptabel sein. Dies gelte insbesondere angesichts des Einflusses dieses Lapsus auf die bilaterale Allianz, hieß es in der Erklärung weiter.Die beiden Minister hätten außerdem eingehend über militärische Aktivitäten Nordkoreas diskutiert. Sie hätten die Notwendigkeit einer engen Abstimmung und Zusammenarbeit bekräftigt, damit eine vollständige Denuklearisierung Nordkoreas und die Schaffung von Frieden auf der koreanischen Halbinsel verwirklicht würden, hieß es.