Photo : KBS News

US-Außenminister Mike Pompeo hat die Diplomatie gegenüber Nordkorea als "erfolgreich" eingeschätzt.Die Diplomatie seines Landes gegenüber Nordkorea habe sich als durchaus erfolgreich erwiesen. Nordkorea habe in den vergangenen zwei Jahren keinen Raketentest durchgeführt, sagte der Chefdiplomat am Mittwoch bei einer virtuellen Pressekonferenz.Ihm war eine Frage zu Nordkoreas neuer Interkontinentalrakete gestellt worden, die am vergangenen Samstag bei einer Militärparade präsentiert worden war.Auch die USA hätten die Parade verfolgt und er sei überzeugt, dass sich die US-Diplomatie als erfolgreich erwiesen habe.Wenn ein Land sein Raketenprogramm ausbaue, sei ein Test der neuen Raketen für die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit das Wichtigste.Nordkorea habe im vergangenen Jahr jedoch keine internationalen oder kontinentalen ballistischen Raketen getestet und dies gelte auch für das Jahr davor, sagte Pompeo weiter.