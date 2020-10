Kim Jong-un besucht von Taifunen betroffene Gebiete in Süd-Hamgyong

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat weitere im September von Taifunen hart betroffene Gebiete in der Provinz Süd-Hamgyong besucht und sich einen Eindruck von den Wiederaufbauarbeiten verschafft.Die staatliche Zeitung „Rodong Sinmun“ schrieb am Donnerstag, dass Kim Orte in der Ostküstenregion einschließlich der Stadt Sinpo und des Landkreises Hongwon in Süd-Hamgyong besucht habe. Er habe Baustellen für den Wiederaufbau nach den jüngsten Naturkatastrophen besichtigt.Dem Bericht zufolge sagte Kim, dass sein Herz während der Feierlichkeiten zum Gründungstag der Arbeiterpartei stets bei den Parteimitgliedern und Soldaten gewesen sei, die an den Wiederaufbauarbeiten beteiligt seien. Er habe dann ihre Arbeit gewürdigt.Kim wurde bei dem Termin vom Generalstabschef Pak Jong-chon, dem Marinechef Kim Myong-sik und Parteifunktionären wie dem Vizedirektor der Abteilung für Organisation und Leitung Jo Yong-won begleitet.Am Mittwoch hatte „Rodong Sinmun“ berichtet, dass Kim die ebenfalls von Taifunen betroffene Region Komdok in Süd-Hamgyong besucht habe.