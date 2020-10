Washington dankt BTS für positiven Beitrag zum südkoreanisch-amerikanischen Verhältnis

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat der K-Pop-Gruppe BTS hinsichtlich deren jüngsten Äußerung zum Koreakrieg seinen Dank ausgesprochen.Das erfolgte, nachdem chinesische Internetnutzer die Dankesrede von BTS nach dem Erhalt des Van Fleet Awards, eines von der US-Organisation Korea Society vergebenen Preises für die Anerkennung von Beiträgen zur Förderung der US-südkoreanischen Beziehungen, in der Vorwoche anprangerten. BTS sagten, sie würden sich immer an die Geschichte des Schmerzes erinnern, die Südkorea und die USA geteilt hätten.Die Sprecherin des US-Außenministeriums Morgan Ortagus dankte am Mittwoch (Ortszeit) in ihrem Twitter-Auftritt BTS für ihre Bemühungen zur Unterstützung positiver Beziehungen zwischen Südkorea und den USA. Sie hätten den Van Fleet Award verdient. Musik könne die Welt zusammenbringen, schrieb sie.Ortagus retweetete zudem einen Tweet des US-Botschafters in Südkorea, Harry Harris, in dem er BTS zum Erhalt des Preises gratulierte.Es wird davon ausgegangen, dass das US-Außenministerium mit der Twitter-Nachricht seiner Sprecherin Chinas Angriffe gegen BTS kontern wollte.