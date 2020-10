Südkorea will Technologieniveau bei Materialien, Teilen und Ausrüstung steigern

Photo : YONHAP News

Finanzminister Hong Nam-ki rechnet mit einer Steigerung von Südkoreas Technologieniveau bei Materialien, Teilen und Ausrüstung.Spätestens 2025 solle das Niveau bei 85 Prozent verglichen mit Industrienationen liegen, sagte Hong am Mittwoch bei einer Sitzung des Ausschusses für die Verstärkung der Wettbewerbsfähigkeit bei Materialien, Teilen und Ausrüstung.Gemäß dem im April in Kraft gesetzten Sondergesetz zu diesen drei Bereichen wolle man einen fünfjährigen Rahmenplan festlegen, sagte er zum Auftakt der Sitzung.Unter der Vision „Aufstieg zu einer starken Nation bei Materialien, Teilen und Ausrüstung“ seien drei Schwerpunktstrategien ausgearbeitet worden. Das seien die Verstärkung der Produktionskapazitäten und der Lieferketten, der Aufbau einer globalen Drehscheibe der Spitzenindustrie sowie ein enges behördenübergreifendes Kooperationssystem zwischen dem öffentlichen und dem Zivilsektor, sagte Hong.Sollte der Plan aufrichtig umgesetzt werden, könnte die Zahl der koreanischen Unternehmen aus den Bereichen Materialien, Teilen und Ausrüstung auf der Forbes Global 2000, einer jährlich erscheinenden Liste der 2.000 größten Unternehmen der Welt, von elf auf 20 bis 2025 steigen. Das Technologieniveau könnte sich von knapp über 80 Prozent auf 85 Prozent des Niveaus in Industrienationen verbessern, so die Erwartung des Ministers.