Nationalsportler sollen bald ins Jincheon Nationale Trainingszentrum zurückkehren

Photo : YONHAP News

Südkoreas Nationalsportler sollen bald wieder in das Jincheon Nationale Trainingszentrum einziehen.Ein Aufenthalt dort ist aufgrund der Covid-19-Pandemie seit mehreren Monaten nicht möglich.Über eine Wiedereröffnung berät das Koreanische Sport- und Olympische Komitee zurzeit mit dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus sowie der Katastrophenschutzzentrale, die als Kontrollturm im Kampf gegen Covid-19 fungiert. Ziel sind eine Wiederöffnung und ein Trainingsbeginn im November.Ein Mitarbeiter des Trainingszentrums sagte, im Falle einer Genehmigung durch die Regierung werde zunächst mit der Rückkehr von 100 bis 120 Athleten und deren Trainern gerechnet. Um die Vorgaben zum Infektionsschutz gründlich einhalten zu können, wolle das Zentrum nicht mehr als 250 Personen aufnehmen.Die Spitzensportler hatten Ende März das nationale Trainingszentrum in Jincheon in der Provinz Nord-Chungcheong räumen müssen. Laut dem Sport- und Olympia-Komitee beantragten bereits die Nationalteams in 15 bis 17 Sportarten eine Rückkehr auf das Gelände.