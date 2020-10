110 neue Corona-Infektionsfälle - viele Infizierte in Pflegeheim in Busan

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind 110 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden.Mehr als 50 Fälle betreffen ein Pflegeheim in der Stadt Busan.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention (KDCA) teilte heute mit, dass im Laufe des Mittwochs die Zahl der Infizierten auf insgesamt 24.988 gestiegen sei.Von den neuen Fällen werden 95 auf Ansteckungen innerhalb Südkoreas zurückgeführt. Allein in einem Pflegeheim in Busan wurden bereits 53 Infektionen nachgewiesen.15 Personen kamen mit einer Ansteckung aus dem Ausland.