Kultur Südkorea will Relikte erster koreanischer Blindenschrift zu Kulturgütern bestimmen

Südkorea will anlässlich des Tags des weißen Stocks Relikte in Bezug auf die Produktion und Verbreitung der ersten koreanischen Blindenschrift als Kulturgüter registrieren.



Die Behörde für Kulturerbe teilte am Donnerstag mit, die Bestimmung angekündigt zu haben. Der Tag des weißen Stocks, der 15. Oktober, wurde 1980 von der Weltblindenunion (WBU) eingeführt, um die Rechte sehbehinderter Menschen zu gewährleisten.



Die erste koreanische Blindenschrift namens „Hunmaeng Jeongeum“ wurde im November 1926 von Park Du-seong verkündet. Park unterrichtete zur japanischen Kolonialzeit sehbehinderte Schüler.



Zu Kulturgütern werden 48 Gegenstände wie Dokumente und Geräte für die Produktion und Verbreitung der Blindenschrift bestimmt. Dazu zählen ein Manuskript über die Anwendungsweise von „Hunmaeng Jeongeum“, ein Tagebuch über deren Herstellung sowie ein Blindenschriftdrucker und eine -schreibmaschine.