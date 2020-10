Temperaturen sinken weiter - kältester Tag in Seoul in diesem Herbst

Photo : YONHAP News

Heute Morgen sind die Temperaturen an vielen Orten im Land auf unter fünf Grad gefallen.Laut dem Wetteramt fiel das Quecksilber im nördlichen Binnenland der Provinz Gyeonggi und im Nordwesten der Provinz Gangwon unter den Gefrierpunkt. Im Binnenland der restlichen zentralen Regionen, im Osten der Provinz Nord-Jeolla und im Norden der Provinz Nord-Gyeongsang lagen die Temperaturen unter fünf Grad.Um 6 Uhr wurden in Cheorwon minus 3,2 Grad gemessen, in Yeoncheon minus 1,6 Grad. In Hwacheon lag das Quecksilber bei minus 1,5 Grad und bei minus 1,3 Grad in Paju.In Seoul fiel das Thermometer auf 6,6 Grad, damit wurde der niedrigste Wert in diesem Herbst registriert.