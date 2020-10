Wirtschaft Messe zu autonomer Mobilität in Seongnam eröffnet

Eine Messe zur autonomen Mobilität ist heute in Seongnam, südlich der Hauptstadt Seoul, eröffnet worden.



Die vierte Pangyo Autonomous Mobility Show findet bis Samstag in der Umgebung des Pangyo Techno Valley statt. Dabei kann man Technologien der künftigen autonomen Mobilität erleben.



Es werden Produkte der autonomen Mobilität wie selbstfahrende Autos, Drohnen und Roboter zur Schau gestellt. Selbstfahrende Roboter werden Aktivitäten wie solche zum Infektionsschutz, Patrouillengang und Saubermachen demonstrieren.



Am Samstag, dem letzten Tag, sind Probefahrten mit dem autonomen Fahrzeug der Gyeonggi Provinzverwaltung „Zero Shuttle“ geplant. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Auch eine Ausstellung von studentischen Arbeiten ist geplant.