Präsident Moon rechnet mit Verfügbarkeit lokaler Covid-19-Therapiemöglichkeit binnen Jahresfrist

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in rechnet mit der Verfügbarkeit einer lokalen Covid-19-Therapiemöglichkeit binnen Jahresfrist.Auch hoffe er auf einen Impfstoff im nächsten Jahr, sagte er am Donnerstag beim Besuch des Pharmaunternehmens SK Bioscience in Seongnam. Das Unternehmen arbeitet auch an einem Covid-19-Impfstoff.Die Entwicklung eines Impfstoffs und einer Corona-Therapie verglich Moon mit einem "Berg, den es zu überwinden gelte" und Südkorea erziele dabei auch beachtliche Fortschritte, sagte Moon bei dem Besuch.Auch die Pläne der Regierung, sich mindestens 30 Millionen Impfdosen zu sichern, würden konsequent verfolgt. Gleichzeitig wolle man keine Bemühungen für die Unterstützung einheimischer Impfstoffentwickler scheuen.Die Regierung hatte im letzten Monat angekündigt, sich Impfstoffe für 30 Millionen Einwohner sichern zu wollen. Damit könnten rund 60 Prozent der Bevölkerung geimpft werden.Zehn Millionen Impfdosen sollen über die WHO-Allianz Covax bezogen werden. 20 Millionen Impfeinheiten sollen über direkte Verträge mit Herstellern beschafft werden.