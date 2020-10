Kartenvorverkauf für Busan Film Festival startet trotz Coronakrise

Photo : YONHAP News

Der Kartenvorverkauf für das Busan Internationale Film Festival (BIFF) hat trotz Coronakrise wie geplant begonnen.Weil der Andrang zum Verkaufsstart am Donnerstag so groß war, musste dieser aus technischen Gründen für eine Stunde gestoppt werden. Wegen der Corona-Auflagen werden dieses Jahr weniger Tickets angeboten als in den Vorjahren.Asiens größtes Filmfestival feiert in diesem Jahr sein 25. Jubiläum. Der Auftaktfilm wird am kommenden Mittwoch gezeigt. Bis zum 30. Oktober werden in der Stadt 192 Filme aus 68 Ländern vorgeführt.Gemäß den Vorgaben nach Stufe 2 der Anforderungen an die soziale Distanzierung sind maximal 50 Zuschauer in einem Kinosaal erlaubt. Für Freilichtvorführungen gilt eine Obergrenze von 100 Zuschauern.Jeder Film wird nur einmal gezeigt. Die Zahl der teilnehmenden Kinos wurde von 37 auf sechs drastisch gekürzt.