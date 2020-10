Zahl der Erwerbstätigen siebten Monat in Folge geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im September infolge der erneuten Ausbreitung von Covid-19 um mehr als 390.000 geschrumpft.Nach Angaben des Statistikamtes waren im September 27,01 Millionen Menschen berufstätig. Das sind 392.000 Personen weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde seit März den siebten Monat in Folge ein Rückgang verbucht, das ist der längste Zeitraum seit 2009. Damals war es von Januar bis August acht Monate in Folge abwärts gegangen.Nach Branchen gesehen verzeichneten unter anderem das Hotel- und Gaststättengewerbe, der Groß- und Einzelhandel sowie Bildungsdienstleister einen Rückgang.Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,5 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent.