Nordkorea kritisiert Japans Druckausübung für Entfernung von Friedensstatue in Berlin

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Japans Druckausübung gegenüber Deutschland für die Entfernung der jüngst in Berlin aufgestellten Friedensstatue zum Gedenken an die sogenannten Trostfrauen kritisiert.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA sprach am Donnerstag in einem Leitartikel von einer „unverschämten Schandtat“ Japans.Die Geschichte verschwinde nicht, auch wenn sie geleugnet werde. Sie ändere sich nicht, auch wenn sie entstellt werde, schrieb die Nachrichtenagentur.KCNA kritisierte auch die Äußerung des japanischen Chefkabinettssekretärs Katsunobu Kato in Bezug auf die Friedensstatue, dass sich Tokio um eine faire Beurteilung der internationalen Gemeinschaft bemühen werde. Das stelle eine Herausforderung gegenüber der internationalen Gemeinschaft dar, die die Aufarbeitung der Vergangenheit fordere.Japan habe die Opfer der Sexsklaverei als Freiwillige beleidigt, die Geld hätten verdienen wollen. Das Land habe behauptet, dass die Frage der Trostfrauen endgültig und unwiderruflich gelöst worden sei, und rechtfertige auf diese Weise seine unverschämten Handlungen. Dahinter stecke die böse Absicht, seine blutbefleckte Vergangenheit zu verbergen und beschönigen und somit die rechtliche und moralische Verantwortung zu vermeiden, hieß es.